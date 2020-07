Inspire-se numa luta entre mestres de Jiu-Jitsu, com Orlando Saraiva

Share it

Você já viu dois mestres em ação num torneio de Jiu-Jitsu? No vídeo a seguir, relembramos o duelo de faixa-coral entre Orlando Saraiva, da nossa GMI D15 Academy, e Armando Restani.

O combate, realizado em 2007, em São Paulo, coloca os dois mestres numa disputa sem limite de peso. Mestre Orlando menor e mais leve, se coloca mais ofensivo na luta, com uma tentativa de queda no single-leg para em seguida conseguir levar para o solo com seu judô alinhado. Por cima, mestre Orlando trabalha da meia-guarda.

A luta exibição serve para você, amigo leitor, apreciar os benefícios que o Jiu-Jitsu pode trazer para sua vida. Assista e vá treinar!

* Entre para o time GMI! *