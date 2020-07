André Ushirobira ensina dois ataques partindo do controle lateral no Jiu-Jitsu

Share it

Está com dificuldades de dominar seus adversários ao chegar na posição de cem-quilos? Para o faixa-preta André Ushirobira, nosso GMI em Ribeirão Preto, um detalhe da posição por cima pode aplicar incômodo e controle pleno sobre o oponente.

Na aula, repleta de detalhes no vídeo abaixo, Ushirobira mostra como controlar o adversário pela faixa, por trás das costas, antes de girar para o norte-sul e executar a pegada na gola, para em seguida voltar ao cem-quilos com o detalhe crucial: o ombro no diafragma.

Por cima, exercendo força e usando a gravidade com os pés vivos, Ushirobira aplica a pressão toda do corpo sobre um único ponto do adversário, atrapalhando a respiração inclusive. Com o oponente dominado, o professor mostra duas finalizações: no pescoço e também no armlock.

Confira em detalhes abaixo!

