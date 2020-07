Share it

Mesmo com as academias voltando a abrir suas portas gradativamente, os atletas que ainda não voltaram as treinos presenciais podem trabalhar forte em casa.

Para isso, GRACIEMAG traz o vídeo abaixo, com 33 exercícios do Jiu-Jitsu para fazer em casa. O vídeo, com menos de 10 min, mostra com detalhes os exemplos das atividades, e você pode criar sua rotina de repetições de acordo com seu nível atlético.

Confira, treine e esteja preparado rumo ao breve retorno!