Fabiano Papel ensina passagem com long step

Ávido competidor, nosso GMI Fabiano Papel preza pelo refino das técnicas do Jiu-Jitsu para levar a melhor sobre seus oponentes. Faixa-preta e atual bicampeão do Austin Open na divisão master 2 peso-pena, Fabiano tem no seu jogo forte por cima um detalhe importante para passar a guarda De la Riva invertida.

Por isso, a fera gravou esse vídeo com os macetes para superar a guarda com o long step, a passada longa com a perna em arco para avançar contra a perna do adversário. Na aula, Fabiano Papel mostra suas pegadas dominantes para arma a passagem, com domínio no quadril e gola do oponente. Em seguida, após puxar pela gola e tirar a ponto de força do guardeiro, Fabiano projeta o joelha e executa a passada, se posicionando para o controle lateral.

Confira a técnica no vídeo abaixo!

