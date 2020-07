Vídeo: Paulo e João Miyao ensinam segredos do berimbolo em aula exclusiva

Share it

Depois de figurarem na capa de GRACIEMAG ao lado dos irmãos Mendes, Paulo e João Miyao, na época como faixas-marrons, dividiram com as lentes de GRACIEMAG alguns detalhes para executar com habilidade o famigerado berimbolo.

Os irmãos, que faturaram tudo nas faixas-cooloridas com esse jogo, explicaram conceitos avançados do giro partindo da guarda de la riva, e você confere os detalhes nessa aula resgatada do nosso baú no vídeo abaixo. Oss!

