Nova União Pernambuco entra para o Time GMI

O nosso time GMI segue em constante expansão, adicionando ao seu quadro as maiores e melhores equipes de Jiu-Jitsu do Brasil e do mundo.

Hoje, temos orgulho de anunciar a chegada da equipe Nova União Pernambuco, comandada pelos brothers Bruno e Brenno Novaes.

A academia, localizado na Avenida Santos Dumont, 246, em Aflitos, no Recife, conta com uma equipe raçuda e muito técnica, cujo “golpe carro-chefe” é o armlock da guarda, técnica que o professor Brenno ensina à vera no vídeo abaixo, captado por nossos amigos do site Meiaguarda.

Confira e faça parte você também do time GMI. Basta clicar aqui!