Roger Gracie ensina detalhe para não perder a guilhotina no Jiu-Jitsu

Revirando o baú de perolas da GRACIEMAG, conseguimos esse achado para o #tbt desta quinta-feira. Roger Gracie, figura estelar do Jiu-Jitsu competitivo, ensinando um truque para finalizar sem kimono.

Foi em 2011, durante o camp de Kyra Gracie para o ADCC em Londres. Com o kimono de lado para ajustar as posições sem pano da prima, juntamente com o mestre Leão Teixeira, Roger tirou um minuto para mostrar essa técnica partindo da guarda, que termina com uma guilhotina.

Repare na progressão de Roger, que ajusta a posição para entrar com a mão da guilhotina, e já se prepara com o gancho para raspar, caso o oponente defenda o golpe.

Veja em detalhes no vídeo abaixo!

