Júlio Cesar Pereira avalia sucesso no Circuito Mineirinho: “Preparação forte”

Há mais de uma década premiando e levando campeões para torneios internacionais, o Circuito Mineirinho da FJJD-Rio conta com as maiores equipes do Brasil na disputa dos almejados primeiros lugares do ranking. Favorita em boa parte das temporadas, a GFTeam pode se orgulhar de ter no currículo a maior parte das premiações conquistadas ao longo desses anos, como explica Rogério Gavazza.

“Nos 12 anos de Circuito Mineirinho aqui no Rio de Janeiro, a GFTeam foi a equipe que teve mais títulos no ranking e a que teve o maior número de atletas que conquistaram passagens internacionais”, analisa Gavazza, presidente da FJJD-Rio.

Perguntamos ao mestre Júlio Cesar Pereira: afinal, qual é o segredo para tamanha façanha? “Não há segredo, apenas muito treino”, explica Júlio, que nas fotos acima está ao lado do atleta Nilton Junior, campeão do GP Black Belt do Rio Summer, etapa do Circuito Mineirinho que rolou no início deste ano. “Todos da GFTeam se preparam forte para alcançar as premiações oferecidas pela FJJD-Rio. O Circuito

Mineirinho faz parte há muito tempo do calendário de todos os atletas de alto nível da GFTeam, nosso treino na academia e a consistência na disputa de todas as temporadas do Mineirinho garantem esse sucesso que estamos tendo no circuito”, conclui Júlio.

Parabéns aos guerreiros da GFTeam. Oss!