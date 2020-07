Time GMI chega ao Amapá, com professor Jean Alves

Share it

O Graciemag Indica, com representações em várias partes do Brasil e do mundo, acaba de colocar o Amapá em sua lista. Mais novo integrante do time GMI na região norte do Brasil, através da academia Sesi, o professor Jean Alves chega ao grupo já trazendo um belo detalhe para superar a guarda De la Riva.

Cria do professor Gabriel Willcox, Jean ensina uma progressão para as costas a partir da passagem, girando por cima com uma cambalhota, para jogar as pernas e colocar os ganchos, em posição popularizada pelos acrobáticos irmãos Mendes.

Confira o lance no vídeo abaixo e seja você nosso próximo professor GMI. Clique aqui e faça parte!