Vídeo: Cristyan Martins ensina passagem de guarda que mudou sua história no Jiu-Jitsu

Professor da nossa GMI Evolução Jiu-Jitsu, nos EUA, Cristyan Martins já foi um jovem sonhador antes de conquistar seu sucesso. Natural de Maringá, no Paraná, o craque treinou duro, competiu muito, e recebeu sua maior honraria na arte suave no berço do Jiu-Jitus, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Para tal, Cristyan teve que se jogar aos leões no Rio Open de Jiu-Jitsu, em 2009. Ainda como faixa-marrom, Cristyan encarou a divisão peso-pluma com garra, venceu todas suas batalhas e além do ouro recebeu a faixa-preta no pódio, das mão do professor Feijão.

“Não poderia nunca imaginar que a tão sonhada faixa-preta viria praticamente uma década depois de começar a treinar e visitar o TIjuca Tênis Clube pela primeira vez. Foi para mim a maior alegria que tive na arte suave.”

A posição que ficou marcada na mente do professor naquele dia foi a passagem que valeu o ouro, em técnica que usa a emborcada para forçar o guardeiro a ceder os três pontos. Cristyan relembra a técnica com carinho, e ensina para você no vídeo abaixo. Confira!

