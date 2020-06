Vídeo: Leonardo Ligeirinho desvenda passagens da guarda 50 / 50

Share it

Professor carioca, radicado em Doha, no Catar, o nosso GMI Leonardo Ligeirinho é um incansável estudioso das posições mais emboladas do Jiu-Jitsu. Sempre com opções arrojadas para os mais complicados nós da arte suave, Ligeirinho traz hoje algumas opções para superar a enigmática guarda 50/50.

Para Ligeirinho, o principal detalhe fica por conta das pegadas, que precisam ser firmes e precisas para quem está por cima conseguir se livrar do domínio aplicado pelo guardeiro. Em seguida, o faixa-preta ilustra algumas opções para concluir a passagem, chegando no controle lateral ou na montada.

Confira no vídeo abaixo e não pare de estudar!

