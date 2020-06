Fepa Lopes e os desafios de realizar card do BJJ Stars em tempos de pandemia

Share it

Experiente promotor de eventos, nosso GMI Fepa Lopes não se acomodou com a pandemia e se movimentou intensamente para voltar com um grande card do BJJ Stars. O evento de retorno, marcado para o dia 25 de julho, terá um card galáctico, com Felipe Preguiça x Kaynan Duarte na luta principal, além de outros campeões na faixa-preta.

O desafio, contudo, vai além da seleção dos astros do card. Restrições de local, proibição de público e políticas de segurança por conta do covid-19 fizeram o BJJ Stars optar por um evento com portas fechadas, um plano antigo que foi acelerado por conta do atual cenário mundial.

Confira na entrevista a seguir como Fepa se adaptou e usou os ensinamentos do Jiu-Jitsu para se superar no momento de adversidade e programar um dos melhores cards do BJJ Stars. Para maiores informações e como assistir na íntegra, acesse agora o bjjstars.tv !

GRACIEMAG: Qual foi o primeiro passo rumo a esse novo evento? Imagino que a vontade já era grande, mas quando foi que vocês definiram que era a hora de voltar?

Já fazia parte dos nossos planos um evento apenas por pay-per-view. Por conta da pandemia, nossos planos para isso se aceleraram. Nós já tínhamos um evento marcado, com presença de público, e isso criou uma ansiedade de fazer o evento acontecer. Com a pandemia, e a carência do fã de grandes eventos, pensamos na possibilidade de fazer esse teste de um evento apenas pela internet. Montamos um bom card, sem correr risco de trazer pessoas que estão fora do Brasil e pudessem ter problemas na viagem e com o que temos de melhor por aqui, e estou animado para o dia 25 de julho.

Mais uma vez o evento se superou na escolha das lutas. Como vocês conseguiram reunir tantas feras num só card?

O Brasil é um celeiro fantástico de atletas no Jiu-Jitsu. Limitamos o card a apenas os competidores que estão por aqui, e daria para fechar uns três cards repletos de craques. Isso sem falar dos que moram no exterior e estão no Brasil por conta da pandemia. E isso ajudou a montar esse evento, que ficou nota 10.

Mesmo com o início da flexibilização, ainda deve ser um desafio escolher local, definir rotinas de segurança e higiene. Como estão os planos do BJJ Stars nesse quesito?

Vamos fazer um evento totalmente seguro. Os atletas serão testados antes da pesagem, vamos respeitar o distanciamento social, teremos higienização do tatame nos intervalos das lutas e o evento será resumido a atletas, corners e staff, tudo em número limitado. Todos estarão constantemente de máscaras, com higienização pessoal, aferição de temperatura duas vezes durante o evento, como recomenda a OMS por conta do tempo total do card, tudo extremamente seguro e calculado.

Como você conseguiu driblar os grandes desafios para esse card, como escolha do local, ausência de renda do público e captação de parceiros em tempos de crise mundial?

Sempre houve dificuldade para ter patrocinadores no evento. Temos a Keiko Sports, que desde 2012, no meu primeiro Desafio Black Belt, entra em todos os eventos que eu faço, e gostaria de agradecer a eles publicamente pela confiança. Desta vez fizemos uma coisa que pode ficar legal para um formato futuro, que é permutar a divulgação com as academias. Elas vão aparecer no evento, no material gráfico e com comerciais nos intervalos das lutas. Nossa renda é com pay-per-view, então com mais pessoas ajudando na divulgação maior o sucesso. É um formato diferente, e se funcionar colocaremos também nas próximas edições. Patrocínio, infelizmente, ainda é muito pequeno no Brasil, principalmente se tratando de luta.

A quarentena pegou o BJJ Stars em cheio, inclusive por ter um evento marcado no início da pandemia. Quais foram as movimentações para deixar aquele card para trás e montar outro?

A pandemia pegou a todos nós em cheio. Nosso evento anterior estava com 80% vendido na questão de ingressos presenciais. Não cancelamos o evento, apenas pausamos o mesmo. Conversamos com os atletas escalados na época, todos compreenderam e assim que os eventos com presença de público forem liberados o realizaremos, espero que ainda este ano. Continuar com aquele evento planejado para público, tornando-o apenas via pay-per-view, seria um risco grande, por contar com 16 atletas que moram fora do país. Todos concordaram e, para não ficarmos parados até poder fazer esse card, montamos esse do dia 25 de julho apenas pela internet.

Você acha que torneios em portas fechadas serão uma tendência duradoura ou é coisa passageira?

Nosso carro-chefe ainda são os eventos com público, mas a pandemia nos levou para o plano anterior de um evento de portas fechadas. Ainda vamos fazer eventos abertos, outros apenas pela internet e outros formatos inovadores que temos em mente e vamos lançar ao longo dos anos. Fiquem ligados que muitas surpresas estão por vir.

BJJ STARS: THE RETURN

São Paulo – SP (Transmissão via ppv no bjjstars.tv )

25 de julho de 2020

Kaynan Duarte x Felipe Preguiça

Leandro Lo x Lucas Hulk

Patrick Gaudio x Erberth Santos

Leo Leite x Gabriel Napão

Isaque Bahiense x Cláudio Calasans

Gabriel Rollo x Charles do Bronx

Anna Rodrigues x Bia Basílio

Luis Marques x Sérginho Moraes

Cleber Clandestino x Meyham Maquine

Charles Duende x Gustavo Ximu

Renata Marinho x Sabatha Lais

Marcos Petcho x Robinho