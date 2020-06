Vídeo: Relembre o duelo de Rubens Cobrinha contra Rafael dos Anjos

Share it

Jamais subestime um novato hoje. Ele pode ser o campeão amanhã. Caso de Rubens Charles “Cobrinha” Maciel, em 2005, quando o hoje craque renomado encarou Rafael dos Anjos, também antes da fama, em torneio de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro.

Os dois, na época, já batalhavam duro por seus sonhos. Anos depois daquele duelo, Cobrinha tornou-se uma lenda do Jiu-Jitsu, com quatro títulos mundiais consecutivos (2006 a 2009), enquanto Rafael conquistou o título mundial dos pesos leves do UFC.

Confira o duelo no vídeo abaixo, e jamais deixe de sonhar.