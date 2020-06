Vídeo: Há 10 anos, Werdum chocava o mundo ao finalizar Emelianenko Fedor

Share it

Foi em 26 de junho de 2010.O triângulo, golpe clássico do Jiu-Jitsu, colocava um de seus prestigiados pupilos definitivamente no hall de grandes atletas do MMA.

Há quem diga que para se tornar uma lenda, é preciso derrubar uma lenda. E foi isso que Fabricio Werdum conseguiu naquela edição do Strikeforce, ao finalizar o famigerado Emelianenko Fedor.

Relembre, no vídeo abaixo, como o Jiu-Jitsu salvou Fabricio Werdum de um dos mais temidos atletas da história do pesos pesados.