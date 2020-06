Rickson Gracie conta como Fernando Pinduka foi uma de suas referências no Jiu-Jitsu

Share it

Com uma vida inteira dedicada à arte de ensinar o Jiu-Jitsu e propagar a eficiência do esporte em lutas de todos os tipos, nosso GMI Fernando Pinduka foi graduado faixa-vermelha no dia 24 de junho de 2018, na Barra da Tijuca.

Após 50 anos de prática do Jiu-Jitsu, com quatro décadas como faixa-preta, Pinduka coleciona não só a rodagem nos tatames, mas muitos amigos e fãs ilustres no esporte.

Um desses fãs é o mestre Rickson Gracie. Famoso no mundo todo com sua técnica apurada no Jiu-Jitsu e no MMA, Rickson celebrou a graduação de Pinduka à faixa-vermelha. Amigos de longa data, Rickson e Pinduka dividiram treinos e papos na época áurea do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, e o mestre Rickson prestou sua homenagem ao grande mestre Pinduka.

Confira no vídeo abaixo as palavras de Rickson Gracie.

* Entre para o time GMI! *