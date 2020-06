Nike, Venum, Under Armour: Confira as marcas mais cotadas para fornecer material para o UFC

Share it

Nos primórdios do UFC, marcas de material esportivo patrocinavam atletas diretamente, e algumas brasileiras estavam no maior palco do MMA do planeta. Em 2014, a Reebok fechou um acordo de exclusividade com o Ultimate, fornecendo todo o material esportivo dentro e fora dos cages. O contrato, porém, se encerra em 2020. Qual será a próxima fornecedora? Algumas concorrentes apareceram com interesse na vaga.

O presidente Dana White confirmou que três grandes marcas estão na jogada: Venum, Under Armour e Nike. Os nomes vieram durante entrevista do manda-chuva ao podcast “The Schmozone”. Dana disse que não poderia revelar detalhes da negociação, mas ao ouvir do entrevistador os nomes das três marcas ele respondeu: “Sim. Será uma dessas três.”

Além de fornecer os materiais esportivos, a marca atual paga alguns bônus para os atletas em ação no octógono, de acordo com o número de lutas que estes já fizeram na organização, em números que podem passar de 30 mil dólares. A marca veste os atletas e seus córneres durante os eventos oficiais, como treinos abertos, pesagem e dia da luta.

E para você, amigo leitor, qual das marcas gigantes do mundo esportivo estará estampada nos atletas do UFC a partir de 2021?