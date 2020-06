Vídeo: Rodrigo D’angelo ensina drill de passagem de guarda com finalização

Share it

Estamos cada vez mais perto de voltarmos aos treinos presenciais de Jiu-Jitsu, com flexibilizações da quarentena em várias partes do Brasil. A volta, porém, será com mais cautela, os treinos serão de recuperação e com movimentos na intenção de recuperar a velha forma.

Pensando nisso, nosso GMI Rodrigo D’angelo, da Mooca Jiu-Jitsu, enviou um vídeo com exclusividade para a GRACIEMAG com uma movimentação de passagem de guarda, em rotina que pode ser repetida em forma de drill, para recuperar a agilidade dos movimentos com um ajuste refinado para passar a guarda.

Confira a movimentação no vídeo abaixo, estude os detalhes da posição, e treine com inteligencia. Oss!

