Vídeo: José Aldo e Clebinho Ferreira em treino amistoso de Jiu-Jitsu

Share it

Professor responsável pela Laranjeiras Jiu-Jitsu Club, nossa GMI na Zona Sul do Rio de Janeiro, Clebinho Ferreira cultiva amizades sólidas que construiu ao longo de anos treinando no QG da Nova União. Entre craques do Jiu-Jitsu e astros do MMA, um desses nomes de destaque é José Aldo Jr., ex-campeão dos pesos-penas.

Em um desses encontros, em meados de 2013, Clebinho e Aldo tiveram um momento de confere amistoso. Clebinho, ainda faixa-marrom, chamou Aldo na guarda, e fez de tudo para raspar. O campeão do UFC, com base sólida, conseguiu rechaçar as investidas, mas teve trabalho para se manter por cima.

O treininho entre camaradas você confere no vídeo abaixo. Oss!

* Entre para o time GMI! *