Vídeo: Rodolfo Vieira ensina transição de 7 pontos na Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro

Mesmo com sua migração para o MMA, o craque Rodolfo Vieira não deixa suas raízes no Jiu-Jitsu, e vez ou outra viaja para realizar um de seus lotados seminários pelo Brasil.

Em sua mais recente aula, na Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, do nosso GMI Edgar Guimarães, Rodolfo mostrou um lance valioso que usou no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, e a transição pode ser o detalhe que faltava no seu jogo por cima.

Vale lembrar que trata-se de uma passagem de guarda com esgrima dupla, levando o passador diretamente para a montada em posição que vale sete pontos (três da passagem e quatro da montada).

Confira o lance, gravado na nossa GMI em Blumenau, Santa Catarina, e tenha mais esta arma no seu jogo por cima!

