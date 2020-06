Vídeo: Guilherme Mendes ensina variação da omoplata partindo do cem-quilos no Jiu-Jitsu

Share it

Em mais uma posição resgatada do baú de GRACIEMAG, temos a aula exclusiva de Guilherme Mendes ensinando a atacar numa omoplata adaptada, saindo do controle lateral para aplicar o golpe.

A movimentação, explicada sem kimono mas que pode facilmente ser usada de kimono, mostra Guilherme com atenção em isolar o braço do oponente, girando totalmente para o lado oposto do controle lateral, para em seguida dominar já com a chave e passar a perna por cima, com a omoplata já encaixada.

Confira a explicação da fera no vídeo abaixo!

