Encontro de gerações: O treininho privado de Leandro Lo e Daniel Moraes no Jiu-Jitsu

Na foto que ilustra essa matéria, o então campeão mundial peso leve Leandro Lo reconheceu e tietou seu predecessor na divisão, Daniel Moraes, nos bastidores da Copa Podio. Meses depois, as feras puderam dar um treininho amistoso, e os bicampeões mundiais do leve se movimentaram com técnica de sobra.

GRACIEMAG estava lá de olho, registrou o encontro e hoje traz de volta esta pepita de seus arquivos. Confira no vídeo abaixo!

* Artigo publicado originalmente nas páginas da GRACIEMAG #255. Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *