Do Cantagalo para o mundo: Como passagens internacionais do Circuito Mineirinho revolucionaram a carreira de Jackson Sousa

No registro nostálgico desta quinta-feira, temos no flagra o craque Jackson Sousa no ano de 2012, quando ainda era faixa-marrom. O clique feito pelos nossos amigos do BJJ Pix, durante uma das etapas do Circuito Mineirinho daquela temporada.

Cria da comunidade do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro, Jackson é um dos grandes destaques da história do ranking da FJJD-Rio. Foi assim que ele garantiu diversas passagens internacionais como premiação, disputou grandes eventos pelo mundo todo e hoje mora em Londres, na Inglaterra, onde comanda uma academia muito bacana.

“Lembro com muito carinho do Circuito Mineirinho”, diz Jackson. “Foi um período muito importante para a construção da minha carreira. Essa chance de lutar o Mundial nos EUA foi vital para a minha carreira decolar, minhas vitórias nos eventos organizados pelo Rogério Gavazza contribuíram muito para que hoje eu viva do Jiu-Jitsu no exterior”.

E você, amigo leitor, já fez seus planos para o futuro no Jiu-Jitsu? Comece a plantar hoje para colher amanhã. Oss!