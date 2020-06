Fepa Lopes ensina armlock partindo do controle lateral

Share it

Além de organizar grandes eventos de Jiu-Jitsu, como é o caso do BJJ Stars, o boa-praça Fepa Lopes é professor da nossa GMI Pedra 90, braço da G13 em Campo Belo, São Paulo. Lá, o faixa-preta transmite o Jiu-Jitsu com uma didática refinada, além de se dedicar a um projeto social muito bacana.

Para ilustrar um pouco do seu lado professor, Fepa gravou com exclusividade para GRACIEMAG uma “posição das antigas”, como ele mesmo define, a qual já surpreendeu muitos oponentes quando estão por baixo, sob domínio lateral. Repare com atenção nos detalhes de progressão do movimento, para não pular nenhuma etapa até chegar na chave de braço.

Assista, estude e coloque mais esse truque na sua manga!

