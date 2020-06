Vídeo: Aprenda a raspagem mais eficaz do jogo de Roleta no Jiu-Jitsu

Share it

Lendário competidor e referência em raspagens, Roberto Roleta escreveu seu nome na história do Jiu-Jitsu com lutas épicas e inversões que ficaram guardadas na memória.

Mas, mesmo com todo um leque de raspagens, até mesmo Roleta conseguiu separar a sua virada predileta, aquela que ele usava contra os adversários mais difíceis.

Confira no vídeo abaixo como Roleta fazia sua lista de raspagens para os campeonatos, sua estratégia para usar com perfeição as inversões, e a técnica que o professor mais gosta.