Kauê Cavassani ensina armadilha da guarda de gancho

Tá faltando arapuca no seu jogo de guarda, estudioso leitor? Nosso GMI Kauê Cavassani, líder da Checkmat Cavassani BJJ, em Monte Sião, Minas Gerais, tem uma opção para você.

Na aula, Cavassani mostra um truque partindo da guarda de gancho, no qual se posiciona todo para um lado, abrindo a porta para o adversário tentar chegar na pegada pela costas. Ao tentar, o oponente acaba surpreendido com o gancho vivo, que Cavassani usa para girar e sair na perna, finalizando no leglock ou chave de pé.

Confira esta armadilha sensacional, ensinada pelo professor Kauê Cavassani, no vídeo abaixo!

