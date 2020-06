Vídeo: Leandro Lo ensina raspagem clássica do seu jogo no Jiu-Jitsu

Share it

Em 2014, GRACIEMAG acompanhou de perto os treinos de Leandro Lo, Felipe Preguiça e Rodolfo Vieira na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Em uma dessas aulas exclusivas, Leandro Lo não teve cerimônia: ensinou uma de suas raspagens favoritas partindo da guarda-aranha.

Leandro mostrou os detalhes do desequilíbrio aplicado com a guarda, para deixar os pés do adversários paralelos, posição certa para raspar segurando os pés. Assim que sobe, porém, Leandro se atenta sempre ao perigo da botinha, e aproveita para abrir o leque e chegar do lado.

Confira os detalhes da movimentação no vídeo abaixo!