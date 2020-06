Vídeo: Ricardo Evangelista ensina atalho para as costas com finalização no armlock

Share it

Vìdeo

O faixa-preta Ricardo Evangelista, professor GMI na Renzo Gracie Lake Houston, no Texas, gravou um vídeo especial para os amigos leitores de GRACIEMAG, com um detalhe para pegar as costas que pode ser o seu próximo trunfo no Jiu-Jitsu.

Na aula, com a ajuda do faixa-preta Rodolpho Bomfim, Ricardo ensina como atacar o adversário em quatro apoios, tombando este para o lado e usando uma jogada de pernas para conseguir aplicar os ganchos.

Após ganhar os quatro pontos, Ricardo mostra como gosta de atacar no armlock, usando uma pegada similar a da kimura para isolar o braço, antes de completar a transição e esticar o oponente na chave.

Confira a aula no vídeo abaixo!

