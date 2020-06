Vídeo: Guilherme Mendes ensina passagem da meia-guarda com finalização na kimura

Share it

Depois de uma aula exclusiva com Rafael Mendes ensinando seu bote no triângulo voador, foi a vez da nossa equipe pegar a continuação desta pérola dos nossos arquivos, com uma posição ensinada pelo não menos craque Guilherme Mendes.

Na aula, Guilherme mostra uma de suas opções para passar a meia-guarda. Com a cabeça no braço do adversário, Gui apoia o joelho no chão e dá uma passada longa jogando o quadril para o lado e liberando a perna. Depois, Guilherme aproveita o movimento natural do oponente na defesa da passagem e faz um rápido giro para as costas, já com o braço travado e engatilhado para aplicar a kimura.

Confira os detalhes da transição no giro de Guilherme Mendes!

