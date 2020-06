A rotina de exercícios da GB BH para melhorar seu Jiu-Jitsu

Share it

O exército de cascas-grossas da Gracie Barra Belo Horizonte, liderada pelos GMIs Claudio Caloquinha e Sergio Benini, segue forte nos treinos. Em tempos de pandemia, porém, os treinos em casa se tornaram essenciais, mas como permanecer na quarentena e manter o corpo forte para voltar aos treinos de Jiu-Jitsu?

Pensando nisso, o faixa-preta Felipe Carmona, professor de Educação Física e atleta da GB BH, gravou uma rotina de exercícios baseada no programa Barra Fit, com exercícios focados no fortalecimento das regiões mais utilizadas por praticantes da arte suave.

Confira no vídeo abaixo!

