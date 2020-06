10 lições de Helio Gracie para mudar o seu Jiu-Jitsu e sua vida

Share it

1. Em tudo que fazia, do ato de comprar frutas a ter de fazer uma viagem, Helio Gracie priorizava a técnica e a economia de esforço. Tudo para se beneficiar da máxima eficiência e, como ele dizia, não dar depois com os burros n’água. Imite o professor e procure descomplicar sua vida.

2. Lutador durão, jamais o Gracie nascido em 1º de outubro de 1913 bateu num de seus filhos e sobrinhos, por mais peraltas que fossem. Educava apoiado em sua moral, e dando exemplos.

3. O professor de Jiu-Jitsu procurava sempre dar dicas saudáveis para aqueles que o cercavam. Com isso, ajudava a construir um ambiente melhor à sua volta e livrar os amigos de problemas. Dê bons conselhos.

4. Apesar de altamente versátil como lutador (Helio era ótimo até com as cotoveladas), ele nos ensinava que todo praticante tem de ter ao menos um golpe forte para as horas mais complicadas. No caso do grande mestre, é este que você vê a seguir, no instante 1min30s.

5. Todo dia ao acordar, o Gracie procurava pisar em sua vaidade. Mesmo após tantas vitórias, tantas primeiras páginas dos jornais, tantos alunos ilustres, o professor que gostava de usar a faixa-azul falava das derrotas, dos tempos de fracote e do seu lado mais humano. E tudo com excelente humor.

6. Se Helio Gracie deparava-se com um adversário realmente desafiador, era naquela direção que ele ia. Só assim seu Jiu-Jitsu era testado e evoluía. Pense nisso ao encarar aquele colega de treino encruado.

7. Ao assistir ao UFC, o professor não conseguia entender quando um atleta urrava trepado na grade após vencer qualquer lutinha. “Ué, ele achou que ia perder?”, dizia. Curta as vitórias, mas mantenha a postura e não seja dominado pela euforia de momento. O sucesso, afinal, é uma estrada longa.

8. Sempre que possível, inspire-se em Helio e passe um tempo cercado pela natureza. Vai ver como sua mente, seu corpo e alma vão agradecer.

9. Procure dizer sempre “sim” ou “não” na vida, sem evasivas ou temores.

10. Por fim, é como Helio Gracie pediu antes de nos deixar em 2009, ou “mudar de CEP” como costuma dizer o filho Rorion: antes de treinar um aluno para ganhar campeonatos, ensine-o primeiro a não ser surpreendido nas escolas e nas ruas. Como o professor detalha a seguir, para nossos aplausos e agradecimentos.