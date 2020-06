Jean Feijó e sua aula de armlock em tempos de distanciamento

Share it

Com a flexibilização da quarentena em algumas partes do país, academias de Jiu-Jitsu voltam gradualmente a reabrir suas portas, trocando o ensino à distância por aulas presenciais limitadas, respeitando os protocolos de segurança. Nosso GMI Jean Feijó, da Aurum Jiu-Jitsu, é um desses exemplos.

O faixa-preta, exímio na arte da didática do Jiu-Jitsu, tem aplicado técnicas avanças aos seus alunos, mesmo sem a liberação para treinos em dupla, usando materiais de fácil acesso nas academias. No vídeo, temos uma aula de passagem de guarda com armlock, usando apenas um step de espuma, para que o praticante possa apoiar o joelho e simular o giro para atacar o braço.

Repare que a aula é focada na movimentação com cima, com atenção nos detalhes de giro do quadril. Confira a aula abaixo, estude os posicionamentos, e tenha uma volta segura aos treinos!

