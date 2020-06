Romulo Caju analisa sua entrada giratória no triângulo

Share it

Você gosta de rever suas lutas no Jiu-Jitsu? Há nessa prática uma série de benefícios, como analisar seus erros e acertos, além da dose nostálgica da vitória, que pode nos motivar a treinar e melhorar ainda mais. Para o professor Romulo Caju, da nossa GMI Caju Jiu-Jitsu Academy, esse estudo se tornou uma série de vídeos educativos, e GRACIEMAG traz um desses para você.

No vídeo abaixo, Caju relembra uma de suas lutas no Chicago Open, no qual um lance plástico definiu o combate, mas apenas após passar por um forte dilema no processo. Durante a luta, o adversário de Caju entrou bem por baixo e atacou na botinha, prejudicando a articulação do brasileiro. Sem bater, Caju seguiu forte no combate e deu um belo bote no triângulo, girando o corpo.

Mas e na hora de terminar a pressão do ajuste? Como foi que Caju venceu a dor no pé para concluir a luta e sair com a vitória? Obtenha as respostas na análise de Caju, logo abaixo. Oss!

