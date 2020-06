Fortaleça o abdome e lombar com esta série para fazer em casa

Share it

Ainda respeitando o período da quarentena, mas já pensando num breve retorno aos treinos, recuperar o ritmo anterior pode ser a sua próxima meta. Um dos primeiros passos a serem dados é voltar a ter força me mobilidade na região torácica, indispensável para o atleta do Jiu-Jitsu.

Pensando nisso, resgatamos dos nossos arquivos um vídeo de 2014, no qual o faixa-preta da GFTeam Alex Souto Maior, doutor em fisiologia e mestre em engenharia biomédica, ensinor três exercícios simples para fortalecer e proteger áreas importantes na prática do Jiu-Jitsu: as regiões abdominal e lombar. Confira e melhore sua condição nos treinos. Oss!