Panteão do Jiu-Jitsu ganha 2 novas personalidades, confira

Share it

O Panteão do Jiu-Jitsu, seção do GRACIEMAG.com fartamente ilustrada e dedicada a figuras históricas do nosso esporte, ganhou mais dois campeões, um homem e uma mulher.

A primeira personagem é Michelle Nicolini, a primeira rainha absoluta dos Mundiais do Jiu-Jitsu, faixa-preta campeã em 2007, no ano de lançamento da disputa, quando Nicolini pesava 50kg, peso-pluma que era. Puro Jiu-Jitsu.

O lutador eleito para o Panteão foi o saudoso Rockson Gracie, que nos deixou há 20 anos, em 2000. O filho de Rickson e Kim Gracie era então uma das grandes promessas do esporte entre os levinhos, como seu perfil recorda.

Leia sobre a inspiradora dupla de campeões a seguir. Se desejar conferir quem são os outros 30 figurões do Panteão do Jiu-Jitsu, clique aqui.

Michelle Nicolini no Panteão:

https://www.graciemag.com/academias/michelle-nicolini/

Rockson Gracie no Panteão:

https://www.graciemag.com/academias/rockson-gracie/