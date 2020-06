Relíquia: O dia em que Helio Gracie ensinou Jiu-Jitsu nos Trapalhões

Share it

Programa de grande sucesso nas décadas de 70, 80 e 90, “Os Trapalhões” deixaram saudades numa legião de espectadores. Tradicionalmente, o quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias tinha em alguns de seus quadros a presença de famosos, e um desses convidados foi o grande mestre Helio Gracie.

Foi no episódio “As Panteras”, de 1977. Didi, uma jovem policial, teve aulas de defesa pessoal com o grande mestre, e o resultado você confere no vídeo abaixo.