Gigante do varejo de suplementos em Rio Claro promove Live com Durinho

Um dos principais pontos de venda de suplementos alimentares do Brasil, a Loja São Miguel Arcanjo Suplementos tem uma ligação muito bacana com os atletas do Jiu-Jitsu. Localizada em Rio Claro, no interior de São Paulo, a empresa apoiou por muitos anos os craques da academia que o professor Ramon Lemos comandava na cidade. Quem não se lembra do time galáctico que a Atos Rio Claro lançou no cenário competitivo da arte suave cerca de dez anos atrás? Estrelas do naipe de Rafa e Gui Mendes, Guto Campos, Claudio Calasans, Gilbert Durinho, entre tantos outros.

Os campeões de Rio Claro se tornaram “atletas do mundo”, ídolos internacionais, grande parte hoje em dia mora fora do Brasil, no entanto, a relação de gratidão e amizade com os apoiadores dos “tempos de anonimato” continua firme e forte. Tanto é que Durinho, prestes a disputar o cinturão da categoria meio-médio do UFC, cheio de compromissos profissionais, não demorou a abrir um espaço especial em sua agenda para participar de uma Live sensacional, que vai rolar no dia 11 de junho, às 20h (horário de Brasília), pelo Insta da São Miguel Arcanjo Suplementos.

“Vai ser uma honra para a nossa empresa contar com um ídolo como o Durinho nessa Live. Temos muito orgulho de ter contribuído de alguma forma para que aquele timaço do Ramon Lemos se transformasse nessa seleção de astros ao longo do tempo”, diz o empresário Catan, que, além de comandar a São Miguel Arcanjo Suplementos com mãos de Midas, também é praticante de Jiu-Jitsu, dono de uma guardinha sagaz. “Não percam a Live, galera. Vamos falar sobre toda a minha preparação para a luta mais importante da minha carreira, contra o Kamaru Usman, no UFC; além de muitos outros assuntos sobre a minha carreira”, avisa Durinho.

Encontro marcado, amigo leitor? Dia 11 de junho, uma quinta-feira, às 20h, no Insta @saomiguelarcanjo_suplementos.

Até lá!

Oss!