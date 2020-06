Exclusivo: ADCC 2021 programa 2 seletivas no Brasil, em fevereiro

Share it

Para os lutadores em quarentena, algumas previsões otimistas começam a aparecer no mundo do Jiu-Jitsu. Um deles é o ADCC 2021.

O torneio idealizado pelo xeque faixa-preta Tahanoon Bin Zayed, que ocorre de dois em dois anos, será em

Las Vegas, no segundo semestre do ano que vem, ainda sem data.

Contudo, as seletivas, organizadas em alguns dos principais polos da luta agarrada, na Ásia, Europa, EUA e Brasil, começam a ser traçadas.

A primeira seletiva nos EUA tem planos de ser realizada ainda este ano. GRACIEMAG soube de fontes próximas ao evento que teremos seletivas no Brasil em fevereiro de 2021. Em 2019, apenas uma seletiva foi realizada no Brasil. Para o ano que vem, duas capitais vão receber as seletivas: Rio de Janeiro e São Paulo.

Em anos anteriores, a seletiva paulista ocorreu antes da carioca. Em 2021, a seletiva do Rio de Janeiro será realizada antes, com a seletiva de São Paulo sendo a última chance para os brasileiros garantirem uma vaga nas sete divisões de peso do torneio – 66kg, 77kg, 88kg, 99kg, e acima de 99kg no masculino; até 60kg e acima de 60kg no feminino.

Apenas os campeões das seletivas garantem vaga no torneio principal, além, claro, dos convidados de praxe, escolhidos a dedo pela organização entre campeões do ADCC, ex-campeões, destaques do Mundial da IBJJF e outros craques da luta agarrada.

E você, amigo leitor, está se preparando para a próxima temporada do Jiu-Jitsu, com e sem kimono? Comente conosco!