Vídeo: Alberto Ramos ensina armlock da guarda laçada na plataforma Full Time

Share it

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

Neste sábado, dia 23 de maio, às 16h, nossos parceiros da Full Time BJJ oferecem a você, estudioso leitor, um seminário on line de Jiu-Jitsu com os craques Alberto Ramos e Arthur Gogó.

A dupla de professores GMIs vai revelar técnicas sensacionais a partir da guarda laçada, como este armlock implacável do vídeo abaixo. Para não ficar de fora, acesse agora o www.fulltimebjj.com. As vagas são limitadas, portanto, não dê bobeira. Confira uma das posições da dupla no vídeo a seguir e não perca!