Vídeo: Antonio Netto revela como lutar Jiu-Jitsu com intensidade no Master 4

Share it

Você acha lento o ritmo das lutas do Master 4? Então confira o desempenho do professor GMI Antonio Netto, o “Pantera Negra”, que ensina em Lisboa, Portugal.

Repare a intensidade do professor já nos primeiros minutos de luta, buscando a queda incessantemente até alcançar o objetivo. Em seguida, o faixa-preta ataca por cima, e após se embolar na guarda, Netto se liberta para pegar as costas e finalizar no mata-leão.

O segredo para o desempenho de alto nível nos campeonatos é baseado em cinco dicas seguidas a risca pelo professor:

1. Treinar regularmente. Manter o ritmo nas atividades é deixar a sua máquina corporal sempre ajustada, pronta para a luta.

2. Respeitar as horas de sono. Descanso também é treino, portanto repousar o corpo para renovar as energias é essencial.

3. Dieta equilibrada. Não basta ter a melhor máquina sem alimenta-la com o melhor combustível. Fuja dos exageros e coma com inteligência.

4. Rolar com os “garotos da academia” sem ego! Perdeu para o garoto? Tá tudo bem! É treino, temos que ganhar é na competição. Esta é uma dica fundamental pois os jovens têm muito gás, velocidade e nós, veteranos, vamos nos acostumando a lutar assim.

5. Exorcizar preconceitos. Deixar de achar que o Master é “velho” e que treina pouco! Muitos conheceram o Jiu-Jitsu após os 40 e o nosso esporte dá oportunidade a todos, em todas as idades, de serem campeões, o Jiu-Jitsu é o melhor desporto neste quesito.

E você, amigo lutador, gostou das dicas do professor Netto? Para mais vídeos de lutas, aulas e dicas sobre o Jiu-Jitsu, não deixe de acessar o canal da fera no Youtube, em Netto Brazilian Jiu-Jitsu. Oss!