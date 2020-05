Gavazza e a importância das grandes marcas para a retomada do Jiu-Jitsu esportivo

Share it

Os professores Gavazza e Julio César, com a garrafa do refrigerante Mineirinho ao fundo. Foto: Click Art Suave.

Para o presidente da FJJD-Rio, Rogério Gavazza, a retomada dos grandes eventos de Jiu-Jitsu após a quarentena vai depender da união dos esforços de todos os envolvidos nos torneios: organizadores, atletas, staff, torcedores e fãs, federações, secretarias de esporte do estado e do município, e, claro, o esforço das marcas patrocinadoras. “O bom relacionamento dos promotores de eventos com grandes marcas, sejam elas direta ou indiretamente ligadas ao esporte, é um dos alicerces mais importantes neste momento para nos reerguermos. Tenho a sorte de contar com o apoio de marcas grandes, como a do Refrigerante Mineirinho, há mais de dez anos. Esse elo entre os promotores de evento e a iniciativa privada é fundamental”, analisa Gavazza.

Saudades do Circuito Mineirinho? Gavazza aguarda o sinal verde do Ministério da Saúde para retomar os trabalhos. Foto: Flash Sport.

“Com 13 anos apoiando o Jiu-Jitsu, a marca Refrigerantes Mineirinho é sem dúvida uma grande aliada do nosso esporte. Com o suporte deles, a FJJD-Rio conseguiu premiar os atletas até hoje com mais de 130 passagens internacionais. Alguns lutadores vivem do Jiu-Jitsu no exterior graças à oportunidade que o Mineirinho proporcionou”, diz Gavazza. “Vale ressaltar que o Mineirinho investe também no social, possibilitando a Federação dar durante as etapas do Circuito, centenas de inscrições para atletas oriundos dos projetos sociais, além de fazer doações de kimonos. Neste momento de quarentena, vem apoiando as lives e os cursos online que a FJJD-Rio oferece a seus filiados”.