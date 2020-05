Vídeo: Os melhores lances de Rodolfo Vieira x Ben Henderson no ADCC 2015

Share it

Era domingo, 30 de agosto de 2015, e Rodolfo Vieira vinha exausto de uma vitória grandiosa sobre Felipe Preguiça, por decisão, após 40 minutos de luta, na final até 99kg, no Ibirapuera, em Sampa. Mas isso não diminuiu o brilho do primeiro duelo do monstro da GFTeam no absoluto do ADCC – o charmoso evento sem kimono criado pelo xeque de Abu Dhabi Tahnoon bin Zayed.

Graças a uma boa sacada da organização do ADCC 2015, Rodolfo Vieira abriu o absoluto contra ninguém menos que o ex-campeão do UFC Ben Henderson. Apesar de mais leve, Bendo estava bem mais descansado, já que perdera logo de cara no sábado, em sua primeira luta na divisão até 77kg.

O confere entre o ás do Jiu-Jitsu e o craque do MMA, válido pelas oitavas de final do absoluto, foi um dos grandes momentos do ADCC 2015, em São Paulo. Reveja os melhores lances da luta no vídeo abaixo, captado pelo repórter Marcelo Dunlop.

