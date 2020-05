Vídeo: Chegue fácil na montada e finalize, na dica de Diego e Daniel Moraes

Share it

Ao lado do seu irmão Daniel Moraes, campeão mundial peso leve de Jiu-Jitsu, Diego Moares ensinou mostra como chegar com facilidade na montada, antes de fintar o estrangulamento e finalizar no braço, em vídeo registrado pela equipe de GRACIEMAG em 2014.

Na aula, Diego mostra sua movimentação para ganhar a montada até de adversários bem maiores, usando como vantagem a base de sua mão e a finta do joelho na barriga, forçando o adversário a defender e abrir espaço. Em seguida, o faixa-preta faz mais uma finta, atacando o pescoço para ganhar o armlock.

Confira no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *