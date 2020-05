Vídeo: Zé Cobra ensina passagem da meia-guarda com estrangulamento ezequiel no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso GMI a frente Cutting Edge BJJ, em Nova Jersey, Josef “Zé Cobra” aproveitou o tempo de quarentena para revelar alguns de seus melhores truques do Jiu-Jitsu em vídeo. Na aula de hoje, o professor ensina uma opção para passar a meia-guarda com visão ofensiva, já saindo em posição para finalizar no ezequiel.

No vídeo, Zé Cobra mostra detalhes do posicionamento por cima, solidificando sua base antes de ganhar as esgrimas. Logo após, o faixa-preta passa a cabeça para o lado, criando pressão para liberar o pé e rapidamente girar para o lado oposto, ganhando o controle por trás do oponente, em posição ideal para atacar no estrangulamento ezequiel.

Confira a posição e estude as pegadas no vídeo abaixo!

