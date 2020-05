Vídeo: Pedro Paquito e Guilherme Jardim em treino de Jiu-Jitsu na Focus, em Portugal

Share it

O cenário do Jiu-Jitsu em Portugal segue firme, com atletas habilidosos surgindo todo os dias. Na nossa GMI Focus, em Matosinhos, no Porto, podemos observar alguns conferes de respeito, com craques de alto calibre testando suas habilidades mutuamente.

Antes da pandemia, duas dessas figuras de destaque se embolaram num treininho amistoso. Pedro Paquito, faixa-preta da equipe, e Guilherme Jardim, faixa-marrom, mostraram num duelo guardeiro x passador o nível técnico que Portugal se encontra hoje na arte suave.

Confira o treininho quente entre as feras no vídeo abaixo!

