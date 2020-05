Como obter o visto para viver de Jiu-Jitsu nos EUA? Especialista Flavia Santos Lloyd responde

Share it

Não são poucos os lutadores brasileiros de Jiu-Jitsu e de MMA que têm como meta profissional migrar para os Estados Unidos e expandir suas carreiras como atletas, professores e empresários no país consagrado pelas grandes oportunidades.

Trata-se de uma transição que muda completamente a vida do lutador, influenciando toda a sua família. Portanto, é muito importante que esse movimento migratório seja feito de forma consciente, totalmente dentro da lei, e orientado pelos melhores advogados do ramo, como é o caso da Dra. Flavia Santos Lloyd.

Líder do escritório Santos Lloyd Law Firm, nossa entrevistada é uma das especialistas mais elogiadas pelos profissionais do Jiu-Jitsu no que diz respeito ao respaldo jurídico para a obtenção do visto americano. Confira a seguir as dicas que a Dra. Flavia oferece a quem deseja viver o “Sonho Americano” e prosperar.

No mundo das lutas, o seu escritório é um dos mais recomendados quando a questão é a obtenção do visto para quem deseja migrar para os Estados Unidos. Qual é o segredo do seu sucesso?

A grande virtude da Santos Lloyd Law Firm é a especialização, somos totalmente focados na questão do visto americano. Enquanto muitos escritórios tratam esse tema como “mais uma área do direito entre tantas outras”, nós, da Santos Lloyd Law Firm, tratamos a questão da migração como a mais especial de todas. Nós somos capazes de entender rapidamente as necessidades que cada cliente precisa para ter o visto aprovado.

Cada caso que chega ao meu escritório apresenta uma série de especificidades. Veja um simples exemplo: se você é um faixa-azul de Jiu-Jitsu, você vai precisar de requisitos diferentes dos de um faixa-preta para conseguir viver legalmente nos Estados Unidos. Embora não pareça, a questão do visto nos EUA se tornou um ramo jurídico extremamente amplo e complexo; o que requer um respaldo técnico altamente especializado.

Nosso escritório é dividido em equipes que trabalham em áreas profissionais específicas. Temos um time formado especialmente para atender aos atletas da área de lutas. Essa é a razão para a gente ter um nível de aprovação tão alto nos casos que defendemos.

Dra. Flavia Santos Lloyd e uma de suas condecorações como advogada especialista nos casos que envolvem vistos migratórios. Foto: Divulgação.

Em que situações os profissionais do Jiu-Jitsu podem procurar os serviços da Santos Lloyd Law Firm?

Temos vários tipos de clientes no ramo das lutas. Podemos falar, por exemplo, do profissional que está no Brasil e já chegou a um ponto bem estável da carreira. Ele tem academias bacanas e se dá conta de que é possível internacionalizar o trabalho, ou seja, o professor quer expandir e inegavelmente os Estados Unidos oferecem muitas oportunidades de crescimento profissional.

Outro perfil muito comum é o do lutador que vem com frequência aos Estados Unidos para competir e deseja mudar o status do visto para a condição de atleta. Existem muitos outros casos, claro. Tem cliente que procura a gente para uma consultoria geral. Ele ainda não está num patamar de internacionalização da carreira, mas quer se planejar para traçar um plano de médio a longo prazo, então nós apresentamos todo o cenário jurídico da questão e indicamos os caminhos mais favoráveis. Ou seja: como criar um portfólio que vai qualificar o profissional a conquistar o visto para trabalhar e viver legalmente nos Estados Unidos.

Quais são as virtudes de um “cliente vitorioso”, aquele que você sabe de antemão que terá todos os vistos aprovados?

O cliente vitorioso é aquele que apresenta um portfólio consistente e abrangente. Os agentes americanos do setor de migração querem que os argumentos que a gente usa para a solicitação do visto tenham comprovações documentadas. Se for um atleta, é preciso mostrar documentos que comprovem a vida competitiva do cliente. Fotografias no pódio de grandes competições, fotos e vídeos de grandes feitos no esporte, artigos e reportagens em veículos de comunicação especializados, como é o caso da GRACIEMAG, patrocínios de marcas relevantes, fotos e treinos com atletas famosos… Quanto mais amplo for o currículo melhor. Ter redes sociais bem trabalhadas também ajuda muito. Se você consegue ser um influenciador na sua área profissional, isso certamente mostra a sua relevância no mercado e o benefício que você pode fomentar para o mercado e para a sociedade dos Estados Unidos. Um cliente vitorioso é aquele que guarda as informações de toda a sua trajetória no esporte.

Qual é a melhor forma para um praticante de Jiu-Jitsu que deseja viver nos EUA entrar em contato com a Santos Lloyd Law Firm?

O primeiro contato deve ser feito pela Internet. Pode ser pelo e-mail info@santoslloydlaw.com, pelo whatsapp (949) 5292419, pelo Face professorflavialloyd, ou pelo Insta: @santoslloydlaw. Antes do contato, no entanto, é muito importante que os clientes façam uma espécie de “dever de casa” e compilem os principais documentos que possuem para embasar a solicitação do visto. Assim, logo no primeiro contato, já existe a possibilidade de uma análise geral do caso. Ganhamos tempo e já orientamos o cliente de acordo com as informações iniciais. O visto envolve todo um planejamento de vida para o cliente, portanto, essa parte da documentação tem que ser tratada de forma séria e com muita dedicação.

Dra. Flavia e o lutador Alan Nuguette: “Meus clientes acabam se tornando meus amigos, fico muito feliz pelo sucesso deles nos EUA”.