Vídeo: Kaynan Duarte ensina você a passar a guarda emborcando no Jiu-Jitsu

Qual o seu detalhe indispensável para passar a guarda emborcando, amigo leitor? O craque Kaynan Duarte, faixa-preta da Atos, tem algumas técnicas na manga para isolar o quadril do guardeiro antes de chegar no controle lateral.

No vídeo abaixo, registrado por nossa equipe de reportagem no Spyder Invitational, na Coreia do Sul, Kaynan faz sua blitz de passagem emborcando com alguns detalhes na pegada. Primeiro ele tenta com a mão na lapela. Em seguida, após isolar o pé do oponente, Kaynan parte para a pegada clássica cruzando o braço em busca da gola oposta. Kayan, então, mantém a pressão com o quadril do oponente alto e a perna bem justa atrás das costas do mesmo, até conseguir o espaço para se encaixar ao lado e concluir a passagem.

Confira o lance, estude os detalhes de movimentação e pegadas, e melhore sua técnica de passagem emborcando!

