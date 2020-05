Vídeo: Felipe Preguiça ensina passagem da guarda-aranha no Jiu-Jitsu

Share it

Em vídeo registrado em 2014, durante as gravações do “The Teaam”, da Copa Podio, Felipe Preguiça ensinou para os alunos da Team Moraes, na Ilha do Governador, como passar de uma vez a guarda-aranha, e GRACIEMAG estava lá para coletar os detalhes com o faixa-preta.

Confira no vídeo abaixo os detalhes de pegada e postura de Preguiça e melhore o seu jogo estudando com os melhores atletas do Jiu-Jitsu!

