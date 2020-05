Faixa-azul: o Jiu-Jitsu finalizador do campeão europeu peso e absoluto no juvenil 2

Share it

Último campeonato de grande porte antes da pandemia, o Europeu de Jiu-Jitsu 2020, realizado em Portugal no início do ano, recebeu grandes lutas e revelou novos nomes do cenário competitivo, alguns como grandes promessas para o futuro. Um deles é Pedro Leonardo.

Mesmo atuando como faixa-azul no juvenil 2, o atleta da Top Brother, aluno do professor Leonardo Ligeirinho e do mestre Cezar Casquinha, chamou a atenção por seu estilo repleto de recursos. Guardeiro por essência, Pedro mostrou desenvoltura de sobra por baixo e também em pé, com giros rápidos no berimbolo e muita estabilidade jogando por cima.

O resultado de suas habilidades não poderia ser outro: a fera conquistou ouro duplo na competição, com títulos no peso médio e também no absoluto pesado. Para ver um pouco do estilo finalizador de Pedro Leonardo no Europeu 2020, clique aqui. Olho nele!