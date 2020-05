UAEJJF organiza torneio com 60 atletas em Abu Dhabi neste sábado

Share it

Os principais atletas do Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos voltarão à ação neste fim de semana, em um torneio de reciclagem com portas fechadas, enquanto continuam sua preparação para um retorno programado à competições internacionais.

O torneio, organizado pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), de acordo com os protocolos federais e globais de saúde e segurança contra o Covid-19, faz parte da programação de treinamentos da equipe nacional de Jiu-Jitsu dos Emirados e será realizado neste sábado, dia 16 de maio.

Com 60 dos principais atletas do país, o “Refresher Tournament”, realizado na Jiu-Jitsu Arena de Abu Dhabi, indica um retorno às ações esportivas ao vivo nos Emirados Árabes. Atletas, treinadores e equipe de apoio foram submetidos a exames médicos antes do início das preparações e são monitorados continuamente. O evento será realizado sem a presença de fãs, de acordo com as diretrizes de saúde pública em meio à pandemia.

Embora o vírus tenha resultado em um futuro incerto de curto prazo para os esportes ao vivo em todo o mundo, o UAEJFF está constantemente trabalhando com planos saudáveis, seguros e medicamente aprovados para continuar o desenvolvimento da equipe nacional de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos.

“Estamos comprometidos com nossa missão de desenvolver o Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes e garantir que a equipe nacional esteja no caminho certo para trazer glória ao país. O camp de treinamento fechado, juntamente com o torneio Refresher Jiu-Jitsu, é a primeira iniciativa esportiva do gênero na região ”, disse Fahad Al Shamsi, secretário geral da UAEJJF. “O entusiasmo dos atletas e o desejo de garantir que eles estejam da melhor forma para os torneios globais é a principal razão por trás da organização deste torneio”, acrescentou.

“Embora os camps de treinamento sejam excelentes para melhorar o nível técnico e o condicionamento físico de um lutador, um ambiente de competição real informa se os lutadores realmente absorveram os aprendizados. A maioria de nossos camps termina com os atletas competindo e, ao organizar este torneio, queremo garantir que os atletas não quebrem esse hábito. O torneio permitirá que os lutadores da equipe nacional de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes estejam mentalmente prontos para um árduo calendário de competições nacionais e internacionais pela frente e também fornecerá à equipe de treinamento informações cruciais sobre a jornada de desenvolvimento dos lutadores ”, disse Mubarak Al Menhali, diretor técnico, UAEJJF.

(Fonte: Assessoria de imprensa)