Vídeo: Marcus Meira ensina raspagem com armlock surpresa no Jiu-Jitsu

Professor na nossa GMI Action Jiu-Jitsu, na Barra da Tijuca, Marcus Meira traz para você, sagaz leitor de GRACIEMAG, uma opção sorrateira para pegar no armlock enquanto o adversário tenta evitar uma raspagem.

Na aula, Marcus ensina como travar o braço do oponente, isolando um dos lados antes de começar a raspagem. Depois, ao abrir a guarda e enganchar as pernas do oponente, espalhando elas e tirando a base do mesmo, Marcus apoia o pé oposto e vira para raspar. Nessa hora, o experiente professor traz duas opções ofensivas.

Na primeira, enquanto o oponente vai de lado no solo, Marcus aproveita o braço já laçado e aplica a torção antes de subir para os dois pontos, pegando o adversário de surpresa. Na segunda técnica, já por cima, Marcus se posiciona antes de pegar na chave de braço.

Para conferir a aula em detalhes, clique no vídeo abaixo. Oss!

